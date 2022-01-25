На Кубани 30% госслужащих переводят на удаленный режим работы из-за ситуации с COVID-19

КРАСНОДАР, 25 января. /ТАСС/. Власти Краснодарского края переводят на дистанционный режим работы до 30% работников органов исполнительной власти и подведомственных учреждений региона. Также на удаленку рекомендовано перевести часть работников предприятий и компаний, сообщил журналистам во вторник вице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась.

"Мы видим новую волну заболеваемости. Штамм "омикрон" более заразный, и нам нельзя допустить ситуацию, когда все уйдут на больничный и работать будет некому. Мы приняли решение перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников органов исполнительной власти и подведомственных учреждений региона. Нам необходимо обеспечить бесперебойную работу всех государственных и муниципальных учреждений", - приводит пресс-служба администрации Краснодарского края слова Галася.

Уточняется, что также на удаленный режим работодателям рекомендовано перевести часть сотрудников предприятий и компаний. По данным регионального управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, рост заболеваемости коронавирусом на Кубани составляет 40% по сравнению с предыдущей неделей.

По данным оперативного штаба региона, по состоянию на понедельник за сутки в крае подтвердили 925 случаев заболевания коронавирусом, всего за все время пандемии в регионе выявили 131 677 случаев ковида, 106 394 человека выздоровели и выписаны из больниц, 10 011 пациентов спасти не удалось, в тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 92 жителя, на ЭКМО - 7.