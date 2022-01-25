Свердловский муниципалитет будет выдавать сертификаты в продуктовый магазин за вакцинацию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Администрация муниципалитета в Свердловской области будет выдавать сертификаты в продуктовый магазин пожилым людям за вакцинацию от ковида. Об этом сообщили в официальной группе социальной сети "ВКонтакте" администрации Верхней Салды.

"На фоне резкого роста заболеваемости COVID-19, остановить которую может только вакцинация, администрация Верхней Салды объявила социальную акцию "Прививайся, будь здоров!". Акция пройдет с 25 января по 15 марта. Подарочный сертификат номиналом 500 рублей. <…> Акция распространяется на женщин в возрасте от 55 лет и мужчин от 60 лет", - говорится в сообщении с уточнением, что сертификат можно будет использовать в одном из продуктовых магазинов.

Подарочные сертификаты можно будет получить на трех пунктах вакцинации в городе. Их будут выдавать волонтеры, уточнили в администрации Верхней Салды.

В Свердловской области введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. В регионе с 27 января запрещена работа заведений общепита в ночное время. Ковид-сертификаты необходимо будет предъявлять только при входе в государственные учреждения, базы отдыха, дома отдыха, санатории. По данным главного государственного санитарного врача Свердловской области Дмитрия Козловских на 11 января, от общего числа населения в регионе вакцинировано чуть больше 57%, а от числа взрослых - 71,8%.

По данным регионального оперштаба, в Свердловской области за все время пандемии выявлено 211 712 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 186 540 человек, 9 906 умерли.