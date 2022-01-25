В Анталье впервые за 29 лет выпал снег

С 21 января метель преимущественно бушует на северо-западе Турции, сильнее всего от непогоды пострадал Стамбул. Во вторник его властям пришлось запретить жителям использовать личный автотранспорт до 13:00, также до этого времени приостановлены все рейсы в местном аэропорту. В нескольких районах Мраморного моря в среднем уже выпало до 50-60 см снега. Также осадки выпали в некоторых центральных провинциях и на юге страны.

АНКАРА, 25 января. /ТАСС/. Снег впервые за 29 лет выпал во вторник в центре Антальи на юге Турции, сообщила газета Hurriyet .

Накануне правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям также рекомендовало всем жителям регионов, где продолжаются снегопады, по возможности оставаться дома и не выходить на улицы. Синоптики прогнозируют, что осадки в Стамбуле продолжатся до пятницы, их интенсивность снизится в среду. Сейчас на ряде автотрасс республиканского значения образовались пробки и заторы как из-за большого количества снега, так и из-за аварий.

На несколько часов была перекрыта трасса между Анкарой и Стамбулом, а также подъездные автодороги к стамбульскому аэропорту.