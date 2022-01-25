Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Тюменской области выросла почти на 15% за неделю

ТЮМЕНЬ, 25 января. /ТАСС/. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом среди жителей Тюменской области увеличился за неделю почти на 15%, он меньше недельного эпидпорога на 5%, сообщили журналистам в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

"Заболеваемость населения Тюменской области ОРВИ и гриппом за прошлую неделю увеличилась на 14,6% в сравнении с предыдущей неделей, но на 4,7% ниже недельного эпидемического порога. Заболеваемость детского населения (0-14 лет) возросла на 18,6%", - говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе ведомства, мониторинг циркуляции вирусов ОРВИ и гриппа на минувшей неделе помог установить, что в регионе болеют вирусом гриппа А (H3N2), а также парагриппом, риновирусом, РС-вирусами. Вакцинация против гриппа в регионе завершилась. Охват прививками от совокупного населения Тюменской области равняется 60%: привито свыше 665 тыс. взрослых и свыше 260 тыс. детей.