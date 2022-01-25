Постковидный синдром обнаружили у 28% новосибирцев, прошедших углубленную диспансеризацию

НОВОСИБИРСК, 25 января. /ТАСС/. Постковидный синдром обнаружен у 28% жителей Новосибирской области, которые прошли углубленную диспансеризацию для переболевших ковидом. Он выражается в повышенной усталости, астении, отдышке и обострении хронических заболеваний, сообщила во вторник в пресс-центре ТАСС руководитель Регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики Марина Фомичева.

"28% лиц, прошедших диспансеризацию, имеют постковидный синдром. Это могут быть проявления астении, усталости, отдышки. Это могут быть обострения хронических заболеваний. Это может быть старт заболеваний, например, для тех, кто находился в стадии преддиабета", - рассказала Фомичева.

Как сообщила замминистра здравоохранения региона Елена Аксенова, углубленную диспансеризацию прошли более 16 тыс. переболевших коронавирусом. Всего с начала пандемии на конец 2021 года COVID-19 в регионе переболели 94,6 тыс. человек. Она пояснила, что впервые у переболевших были выявлены болезни органов кровообращения, сахарный диабет, нарушения липидного обмена, а также болезни органов дыхания. "По итогам углубленной диспансеризации врач не только поставит на диспансерное наблюдение ту группу, у которой выявили заболевание, но и принимается решение о направлении на медицинскую реабилитацию. В прошлом году на нее было направлено 556 человек", - рассказала Аксенова.

По сравнению с 2020 годом в Новосибирской области в 2021 году почти на 40% выросло количество тех, кто прошел диспансеризацию - с 305 до 421 тыс. человек.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, за все время пандемии в регионе выявлено 99 598 случаев заражения коронавирусом. 70 793 человека выздоровели, умерли 4 479 жителей региона.