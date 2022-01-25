На Ставрополье приостановили диспансеризацию и профосмотры из-за ситуации с пандемией

ПЯТИГОРСК, 25 января. /ТАСС/. Проведение плановых диспансеризаций и профилактических осмотров временно остановили на Ставрополье из-за роста числа заболевших коронавирусом. Об этом во вторник сообщил губернатор Владимир Владимиров.

По его словам, количество ежедневно регистрируемых случаев заболевания выросло за неделю почти в два раза. За минувшие сутки коронавирусом заразились 890 человек, неделю назад в среднем регистрировали по 547 заразившихся. Ранее министр здравоохранения края Владимир Колесников сообщал, что количество заразившихся штаммом "омикрон" почти вдвое превышает число заболевших дельта-вариантом коронавируса.

"Отвечаем на вызовы, которые нам бросает омикрон-штамм коронавируса. <...> Чтобы меньше было очередей в поликлиниках, чтобы сократилось время ожидания врача на дом - перераспределяем силы в медицинской отрасли. С сегодняшнего утра временно - пока не выдержим волну - приостанавливаем проведение плановых диспансеризаций и профилактических осмотров", - написал Владимиров в Instagram.

Он отметил, что пока госпитализация пациентов требуется не часто, однако нагрузка на амбулаторное звено в здравоохранении выросла. "Все высвободившиеся сотрудники направляются на усиление первичного звена здравоохранения и "скорой помощи". Это вынужденная мера, прошу отнестись с пониманием", - добавила глава региона.

По его информации, общее число заразившихся в регионе - 136 631 жителей края, за все время выздоровели почти 120 тысяч человек, умерли - 6 392 пациента.