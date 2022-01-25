В Свердловской области число ДТП за три года сократилось почти на 7%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Число ДТП в Свердловской области сократилось с более чем 3 тыс. в 2019 году до 2,8 тыс. в 2021-м, сообщили в департаменте информационной политики региона во вторник. Таким образом, за три года аварийность на дорогах снизилась почти на 7%.

"Благодаря реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" в Свердловской области с 2019 года наблюдается устойчивое снижение аварийности на дорогах. <…> По данным Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, число дорожно-транспортных происшествий сократилось с более чем 3 тыс. ДТП в 2019 году до 2,8 тыс. происшествий в 2021 году", - говорится в сообщении. Уточняется, что в 2021 году число аварий в регионе снизилось на 1,4% по сравнению с 2020 годом.

На снижение аварийности повлиял целый комплекс факторов, среди которых распространение фото- и видеофиксации. В 2021 году на дорогах было установлено 128 стационарных комплексов. Видеонаблюдением в регионе оснащен 321 участок дорог, на которых расположено более 400 камер. "Инспекторы ГИБДД подтвердили факт снижения числа ДТП в местах установки видеокомплексов. По их данным, появление камер на аварийном участке дороги снижает количество происшествий на 10-50%", - отметили в департаменте.

Кроме того, продолжилась работа по обустройству пешеходных переходов в соответствии с национальными стандартами. Согласно им, на нерегулируемом пешеходном переходе помимо обязательной бело-желтой "зебры" устанавливают освещение, мигающий желтый светофор, дорожные знаки с внутренней подсветкой и светодиодной индикацией, обустраивают "лежачие полицейские". Переходы оборудуют ограждениями, которые не дают пешеходам выходить на проезжую часть в неположенном месте. На региональных дорогах в 2021 году были оборудованы 46 таких переходов.