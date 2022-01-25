Опрос: большинство студентов в РФ готовы к переезду ради поиска первой работы

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Большинство российских студентов готовы к переезду ради поиска первой работы. Об этом сообщается в результатах опроса онлайн-университета Skypro среди 1 030 студентов в возрасте от 18 лет со всей России в декабре 2021 года.

"78% опрошенных готовы к переезду ради поиска первой работы. Каждый третий (38%) готов переехать на новое место работы в пределах страны, а 40% студентов - даже уехать за границу", - говорится в результатах исследования.

Больше половины студентов вузов рассчитывают получать на старте карьеры зарплату в 40-60 тыс. рублей. Информационные технологии и телекоммуникации, производство и медицина оказались самыми желанными направлениями первой работы. При поиске первой работы 43% студентов обращают внимание на размер заработной платы. Почти каждый третий хотел бы самореализоваться (27%) и работать над интересными задачами (27%). Наличие бонусов необходимо для 20% респондентов. 40% опрошенных ищут первую работу по знакомству, тогда как почти половина студентов готова 2-3 месяца стажироваться ради вакансии мечты.

Наиболее желанными для работы студенты вузов назвали сферы IТ и телекоммуникации (24%), производство (19%), медицину (13%), транспорт и образование (по 11%). Далее идут медиа (5%) и недвижимость (5%). Меньше всего будущие специалисты заинтересованы в карьере в ретейле, спорте, финансах и юриспруденции (по 3% соответственно).

"Что касается идеальной вакансии, большинство опрошенных студентов отметили важной составляющей хороший фиксированный оклад. Возможно, поэтому наиболее желанными сферами работы названы IТ и телекоммуникации. При этом важно значение и нематериальных факторов - почти каждому третьему респонденту хотелось бы работать в приятном коллективе. Каждому четвертому респонденту (26%) важно наличие бонусов на работе мечты. Примечательно, что 18% студентов отметили работу офлайн важным критерием идеальной вакансии, 16% - удаленный формат. Личные взаимодействия становятся более ценными", - отмечает директор по развитию в онлайн-университете Skypro Михаил Свердлов.

Большая часть студентов (26%) считают нормальным смену работы раз в два-три года, тогда как 24% респондентов планируют искать новую работу не реже, чем раз в пять лет, а 18% готовы к переменам не чаще, чем раз в 10 лет.