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Глава Бурятии предложил начислять коэффициент молодым специалистам с первого дня работы

На данный момент региональный коэффициент начисляется молодым специалистам через три года работы

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Региональный коэффициент для молодых специалистов, работающих в районах Крайнего Севера, необходимо выплачивать начиная с первого дня работы. Такое предложение высказал во вторник глава Республики Бурятия Алексей Цыденов в ходе расширенного заседания Комитета Совфеда по социальной политике с участием представителей органов государственной власти Бурятии.

"У нас предложение, чтобы региональный коэффициент по сути платился с первого дня [работы]. Приехал человек в район Крайнего Севера - и пусть получает", - сказал он.

По его словам, на данный момент региональный коэффициент начисляется молодым специалистам через три года работы, а медикам, переехавшим из не дальневосточных регионов, если им больше 30 лет, - через 5 лет. "Никто не поедет, зная, что 5 лет он должен ждать, пока доработает до коэффициента, или 3 года, если молодой специалист", - пояснил он.

Ранее Цыденов сообщал, что крупные промышленные предприятия в Улан-Удэ испытывают острую нехватку квалифицированных кадров, в том числе Улан-Удэнский авиационный завод (У-УАЗ, входит в холдинг "Вертолеты России"). Также нехватка кадров наблюдается в социально значимых учреждениях - школах и медучреждениях. Особенно остро не хватает учителей и медиков.

С 24 по 26 января в Совете Федерации проходят Дни Республики Бурятия. Делегацию возглавляют глава Республики Бурятия Алексей Цыденов и председатель Народного Хурала (парламента) региона Владимир Павлов. С участием представителей органов государственной власти региона состоятся расширенные заседания комитетов на тему науки, образования, бюджета, социальной и экономической политики.

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