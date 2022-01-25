Школьники и магистранты с 2022 года могут участвовать в студенческом конкурсе "Твой ход"

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Школьники выпускных классов и обучающиеся в магистратуре студенты с 2022 года смогут принять участие в студенческом конкурсе "Твой ход" президентской платформы "Россия - страна возможностей", заявил журналистам во вторник первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Открываются возможности более широкого участия в проекте "Твой ход". В прошлом году были только студенты бакалавриата, в этом году возможность открылась и для студентов магистратуры. Самое главное - эта возможность открылась для выпускных классов школ. У нас же полгода будет идти конкурс, подведение итогов - в октябре-ноябре, к этому моменту они уже имеют все возможности стать студентами", - пояснил Кириенко.

Участвовать в конкурсе теперь могут и выпускные курсы организаций среднего профессионального образования. По словам Кириенко, увеличилось количество призов для победителей. Помимо гранта в 1 млн рублей, победители могут отправиться в путешествие "по самым красивым уголкам страны", поехать в исследовательские экспедиции по России, принять участие в крупнейших российских и международных форумах, в программах обучения в учебном центре российского общества "Знание". Кроме того, по словам Кириенко, у участников конкурса есть возможность обратить на себя внимание работодателя, получить возможность трудоустройства в крупнейших российских компаниях. Среди партнеров конкурса - "Сбер", Росатом, Роскосмос, ОАО "Российские железные дороги", "Вконтакте", "Газпром нефть".

Что касается гранта, то, как отметил Кириенко, победители конкурса могут потратить деньги на оплату обучения, повышение квалификации, дополнительные программы обучения, финансирование научных программ, собственного бизнеса, а также на улучшение жилищных условий.

Конкурс "Твой ход" направлен на определение сильных и слабых сторон участников, наиболее перспективной траектории для личностного и профессионального роста. Участник не только выполняет задания и получает за них баллы, но может предлагать собственные решения и по итогам получить персональные рекомендации по развитию. Самых активных и успешных студентов ждут призы, стажировки, возможность трудоустройства, образовательные сертификаты и множество других бонусов от партнеров конкурса. Главным призом станет грант в размере 1 млн рублей, более 30 студентов получат оплачиваемые стажировки.