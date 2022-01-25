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Пандемия COVID-19
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В Москве выявили 18 935 случаев заражения коронавирусом за сутки

В Санкт-Петербурге число заболевших возросло за сутки на 9 722 против 8 413 днем ранее

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 18 935 против 19 509 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф во вторник.

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В относительном выражении прирост составил 0,86%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 212 980 случаев заражения.

Число умерших из-за коронавируса в столице возросло на 75 против 71 днем ранее, до 38 514 (1,74% всех заразившихся).

При этом число выздоровевших в Москве увеличилось на 3 999, до 1 931 016.

Ситуация в Петербурге

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге возросло за сутки на 9 722 против 8 413 днем ранее.

Всего с начала пандемии в городе зарегистрировали 939 894 случая заражения.

Число выздоровевших в Санкт-Петербурге увеличилось на 2 815, до 840 827, а умерших - на 58, до 29 537.

Теги
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