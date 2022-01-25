В Москве выявили 18 935 случаев заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 18 935 против 19 509 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф во вторник.
В относительном выражении прирост составил 0,86%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 212 980 случаев заражения.
Число умерших из-за коронавируса в столице возросло на 75 против 71 днем ранее, до 38 514 (1,74% всех заразившихся).
При этом число выздоровевших в Москве увеличилось на 3 999, до 1 931 016.
Ситуация в Петербурге
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге возросло за сутки на 9 722 против 8 413 днем ранее.
Всего с начала пандемии в городе зарегистрировали 939 894 случая заражения.
Число выздоровевших в Санкт-Петербурге увеличилось на 2 815, до 840 827, а умерших - на 58, до 29 537.