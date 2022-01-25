Рособрнадзор заявил об отсутствии оснований для изменения сроков или отмены ОГЭ и ЕГЭ

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Оснований для изменения сроков или отмены ОГЭ и ЕГЭ в 2022 году в настоящее время нет, сообщили ТАСС в пресс-службе Рособрнадзора во вторник. В ведомстве добавили, что итоговое собеседование по русскому языку в 9-х классах состоится в ранее установленные сроки.

"На сегодняшний день отсутствуют какие-либо основания, связанные с отменой или переносом сроков проведения итогового собеседования по русскому языку и государственной итоговой аттестации в целом. Вместе с тем Рособрнадзор постоянно следит за ситуацией, и в случае изменения эпидемиологической ситуации на территории РФ действующие организационно-технологические решения, связанные с проведением итоговой аттестации, могут быть изменены", - говорится в сообщении.

Итоговое собеседование планируется провести в три даты: 9 февраля, 9 марта и 16 мая 2022 года.

В ведомстве уточнили, что Рособрнадзор может установить дополнительную дату проведения собеседования, если школа или регион не могут провести его по объективным причинам в установленные сроки. "В случае сохранения неблагоприятной эпидемиологической ситуации на территории Российской Федерации вопрос корректировки сроков проведения экзаменов будет рассмотрен", - подчеркнули в Рособрнадзоре.

Согласно расписанию, ЕГЭ планируется провести в три этапа с марта по июль.