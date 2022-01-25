Оказание плановой медпомощи приостановили в Ненецком АО из-за ситуации с COVID-19

ТАСС, 25 января. Оказание плановой медицинской помощи приостановлено в Ненецком автономном округе (НАО) из-за ситуации с новой коронавирусной инфекцией, сообщил во вторник в эфире телеканала " Россия 24 " глава региона Юрий Бездудный.

"Мы ограничили плановую медицинскую помощь, временно приостановили ее. Как только ситуация улучшится, мы ее восстановим", - сказал губернатор.

После новогодних каникул в НАО зафиксирован рост заболеваемости ковидом. По словам Бездудного, основная нагрузка в настоящее время ложится на амбулаторное звено. "В стационаре 12% заболевших, 88% лечится амбулаторно, - отметил он. - Видим по клинике, что, скорее всего, [штамм] "омикрон". Пока официально в НАО "омикрон" не выявлен.

Как сообщил глава региона, резерв по койкам в НАО составляет 48%. При дальнейшем росте заболеваемости в регионе рассматривают возможность перевести школьников на дистанционный режим учебы.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 3 662 случая заболевания COVID-19, за последние сутки 17 случаев. Выздоровели с начала пандемии 3 420 человек. В регионе зарегистрировано 89 летальных исходов от коронавируса. В Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности, посты эпидконтроля в аэропорту Нарьян-Мара, на посадочных площадках в Нижней Пеше, Оме и Неси, обязательный масочный режим, система QR-кодов при посещении общественных мест и мероприятий, постановление главного государственного санитарного врача по НАО об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан по эпидемическим показаниям.