Эксперт: новые штаммы коронавируса будут появляться и дальше, но их опасность снизится

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Мутаций коронавируса будет становиться все больше, вместе с тем его опасность начнет уменьшаться. Такое мнение высказал главный научный сотрудник Центра им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн во вторник в эфире телеканала "Россия-24".

"Это природа вирусов - они возникали и будут возникать. Вряд ли будут более опасные штаммы. И на каком-то уровне Всемирная организация здравоохранения примет решение о том, что пандемия прекращается", - сказал он.

Альтштейн также считает, что заболеваемость из-за штамма "омикрон" пойдет на спад в течение двух-трех недель.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 11 241 109 случаев заражения, выздоровели 10 071 740 человек, умерли 327 448. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.