На юге России к концу недели прогнозируют дожди и потепление

ТАСС, 25 января. Повышение температуры воздуха до одного-шести градусов тепла и дожди ожидаются на Юге России к предстоящим выходным дням, что спровоцирует активное таяние большого количества выпавшего снега, сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"До конца недели сильных снегопадов на территории Южного федерального округа не будет. Осадки в регионе будут ослабевать и прекращаться, поэтому есть время, чтобы привести его в порядок - убрать уже выпавший снег. Температура воздуха будет от слабо отрицательных до слабо положительных значений. Изменится погода к выходным: регион попадет в теплый сектор циклона, вновь пройдут осадки, преимущественно в виде дождей, а температура повысится до одного-шест градусов тепла", - сказал он.

По количеству выпавших осадков Краснодар стал самым "мокрым" в XXI веке. Есть вероятность, что до конца месяца, учитывая предстоящие дожди, краевой центр Кубани может стать самым "мокрым" за всю историю метеонаблюдений. В Краснодарском крае уже выпало по две-три месячных нормы осадков.

"В 2002 году в Краснодаре снежный покров был 59 см. Максимальный снежный покров, который вчера наблюдался в поселке Горный на Кубани, - 164 см, а в феврале 2002 года там отмечалось 260 см - то есть на метр выше, чем в этот раз", - добавил Леус.

Ранее в Краснодарском крае из-за снегопадов было ограничено движение грузовиков через Молдовановский перевал на федеральной автодороге М-4 "Дон", наблюдается скопление около 120 грузовых автомобилей, приостановлено автомобильное движение в районе Шаумянского перевала на трассе "Майкоп - Туапсе", спецтехника проводит расчистку, автомобилистам предложен альтернативный маршрут объезда участка, скопления автотранспорта нет. Аэропорт Краснодара несколько раз приостанавливал работу, в понедельник обслуживание рейсов возобновлено. Свыше 33 тыс. жителей Краснодарского края и Адыгеи оставались без электроснабжения из-за аварий на сетях, которые произошли на фоне непогоды - мокрого снега и ветра.