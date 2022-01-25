В Москве стартовал второй сезон Всероссийского конкурса для студентов "Твой ход"

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Церемония открытия второго сезона Всероссийского конкурса для студентов "Твой Ход" прошла в Москве, в новом сезоне проекта смогут принять участие также ученики 11-х классов и преподаватели.

"Ребята настолько яркие, настолько интересные, разнообразные. Мне посчастливилось в разных студиях, в разных ситуациях, в разных городах пообщаться с участниками, и каждый раз я заряжался от них энергией. Состав очень сильный, я думаю, что в этом году он будет еще сильнее. У нас в прошлом году больше полумиллиона студентов зарегистрировались, а победителями стали 200 человек. Уверен, что этот сезон будет еще масштабнее, еще больше мы увидим ярких участников", - рассказал генеральный директор платформы "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

В новом сезоне конкурса смогут принять участие не только студенты бакалавриата, но и ученики 11-х классов, студенты последних курсов средних профессиональных учреждений, студенты магистратуры. Кроме того, преподаватели могут принять участие в проекте в качестве участников.

Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева сообщила, что, начиная с этого сезона, университеты регулярно будут открывать свои двери для школьников, "чтобы они не просто знакомились с тем, как устроен образовательный процесс, а больше погружались в целом в студенческую жизнь, в традиции, в события, могли примерить на себе роль студента".

"Мне кажется, что "Твой ход" как раз создает эту наполненную, яркую студенческую жизнь, открывает совершенно новые, прекрасные возможности", - отметила она.

Конкурс "Твой ход" направлен на определение сильных и слабых сторон участников, наиболее перспективной траектории для личностного и профессионального роста. Участник не только выполняет задания и получает за них баллы, но может предлагать собственные решения и по итогам получить персональные рекомендации по развитию. Главным призом станет грант в размере 1 млн рублей на свое развитие.