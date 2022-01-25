Несколько парков Москвы стали площадками фотовыставки "Поколение Z" ко Дню студента

МОСКВА, 25 января./ТАСС/. Фотовыставка "Поколение Z" открылась 25 января в нескольких городских парках в честь Дня студента. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного комитета общественных связей и молодежной политики.

"25 января в парке культуры и отдыха "Фили" и в "Сиреневом саду" Измайловского парка открылись тематические фотовыставки "Поколение Z", посвященные Дню студенчества. Познакомиться с фотопроектом совершенно бесплатно смогут все жители и гости столицы до 8 февраля", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что на данных площадках более двух десятков работ раскроют аспекты жизни студенческой молодёжи в столичном мегаполисе. На снимках - учащиеся московских вузов - активисты студенческих организаций, спортсмены, творческие личности.

"Под каждой работой - размышления современных студентов о темпе жизни, поиске себя, многозадачности в будничных днях и о важности сохранения здоровья и верности собственным целям. Автором работ стала популярный среди столичной молодежи звездный фотограф Саша Сахарная", - добавил собеседник агентства.

В пресс-службе уточнили, что фотовыставка станет одним из 20 событий в рамках Дней студенчества. В праздничные дни пройдут онлайн-лекции, виртуальные образовательные шоу, интерактивные студенческие интеллектуальные состязания.