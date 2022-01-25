Комитет Совфеда поддержал закон о пожизненном сроке для педофилов

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал во вторник закон о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов за насильственные действия в отношении несовершеннолетних, палате рекомендовано одобрить документ на заседании в среду.

Закон устанавливает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы для педофилов за повторное совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних до 18 лет. Пожизненный срок будет предусмотрен и для ранее не привлекавшихся по статьям об изнасиловании педофилов за аналогичные преступления "в отношении двух и более несовершеннолетних", а также в случае, если "указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления".

Пожизненное лишение свободы устанавливается за совершение особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности всех несовершеннолетних, а не только не достигших 14 лет, как установлено сейчас.