В Кремле не комментируют информацию о приостановке закупок и поставок "Эпиваккороны"

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минздрав России и правительственный оперштаб вопрос о якобы приостановке Минздравом закупок и поставок в регионы российской вакцины от коронавируса "Эпиваккорона", о чем ранее сообщили СМИ.

"Это не прерогатива Кремля", - ответил Песков на вопрос, следят ли в Кремле за такими данными.

"Не нужно предполагать, нужно позвонить в Минздрав и задать этот вопрос <…> Занимается этим оперативный штаб, возглавляемый [вице-премьером РФ Татьяной] Голиковой в правительстве, можно туда тоже обратиться", - добавил он.

"Нужно обратиться туда [в Минздрав и оперштаб] и спросить: что происходит с "Эпиваккороной", - еще раз подчеркнул представитель Кремля.

В России на сегодняшний день зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: "Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник Лайт", "Эпиваккорона-Н" и "Спутник М". Вакцины "Эпиваккорона" и "Эпиваккорона-Н" от центра "Вектор" были зарегистрированы в октябре 2020 года и августе 2021 года соответственно.