Генконсульство РФ в Стамбуле содействует россиянам, рейсы которых отменили из-за непогоды

АНКАРА, 25 января. /ТАСС/. Генконсульство России в Стамбуле оказывает содействие обратившимся к нему российским гражданам, рейсы которых были отменены в связи с ухудшением погодных условий.

"В связи со сложными погодными условиями (непрерывно продолжавшийся в стамбульском регионе 23 и 24 января снегопад) приостановлена (пока до конца дня 25 января) работа основного стамбульского аэропорта. Ситуация осложняется снежными заторами на дорогах, что затрудняет движение в/из аэропорта. Генконсульством поддерживается связь с основными турецкими и российскими авиакомпаниями, осуществляющими перевозки из стамбульского авиаузла. В рамках имеющихся возможностей и полномочий оказывается содействие обратившимся в загранучреждение гражданам, рейсы которых были отменены по погодным условиям", - говорится в заявлении, размещенном на странице генконсульства в Facebook.

Между тем во вторник в пресс-службе авиакомпании "Победа" сообщили ТАСС, что 370 пассажиров не могут вылететь из Стамбула. Их также не удается вызволить из здания аэропорта из-за перекрытых дорог.

Сильный снегопад в Стамбуле начался в минувшую пятницу, в тот же день авиакомпании стали либо перенаправлять рейсы в другие аэропорты, либо вовсе их отменять. Авиакомпания "Турецкие авиалинии" объявила о продлении приостановки полетов в аэропорту Стамбула до 00:00 26 января.

Накануне правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям также рекомендовало всем жителям регионов, где продолжаются снегопады, по возможности оставаться дома и не выходить на улицы. Синоптики прогнозируют, что осадки в Стамбуле продолжатся до пятницы, их интенсивность снизится в среду. Сейчас на ряде автотрасс республиканского значения образовались серьезные пробки и заторы как из-за большого количества снега, так и из-за аварий. На несколько часов была перекрыта трасса между Анкарой и Стамбулом, а также подъездные автодороги к стамбульскому аэропорту.

На данный момент снегопады наиболее всего нарушили привычную жизнь и транспортное сообщение в северо-западных провинциях, регионе Мраморного моря. Там в ряде районов в среднем уже выпало до 50-60 сантиметров снега. Также осадки отмечены в ряде центральных провинций и на юге страны. Снег обещают также и в курортных Анталье, Мармарисе и Бодруме.