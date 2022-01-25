Коэффициент распространения коронавируса в России снизился до 1,65

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России во вторник снизился до 1,65, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Показатель превышает единицу во всех десяти регионах с наибольшим количеством заразившихся. В Красноярском крае он составил 1,14, в Нижегородской области - 1,33, в Свердловской - 1,51, в Воронежской и Ростовской областях - 1,52.

В Москве индикатор уменьшился с 1,91 до 1,61, в Пермском крае он, напротив, вырос до 1,82, в Санкт-Петербурге - до 1,89. В Самарской области коэффициент снизился до 1,91, а Подмосковье - до 2.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной 2020 года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.