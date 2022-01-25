В Якутии до 1 февраля приостановили спортивные мероприятия

ЯКУТСК, 25 января. /ТАСС/. Проведение официальных спортивных мероприятий в Якутии приостановлено с 25 января по 1 февраля в связи с коронавирусом. Об этом сообщила во вторник журналистам пресс-служба Минспорта Якутии.

"Приостановить на территории Республики Саха (Якутия) проведение официальных спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий Республики Саха (Якутия) на 2022 год. Срок - с 25 января по 1 февраля 2022 года", - говорится в документе.

Соответствующий приказ подписан министром по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) Иннокентием Григорьевым. Уточняется, что решение принято для предупреждения распространения коронавируса.

Ранее подведомственным Минспорту региона учреждениям запретили размещать зрителей при проведении спортивных мероприятий. Также сообщалось, что не будут проводиться церемонии открытия и закрытия мероприятий, исключено личное участие спортсменов, тренеров, судей на пресс-конференциях, интервью, встречах со СМИ.

Количество выявленных за последние сутки случаев заражения коронавирусом в Якутии составило 1 525, что является максимальным показателем за все время пандемии. Из них 1 250 случаев зафиксировано в Якутске. В регионе первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 562 708 человек, что составляет 78,5% взрослого населения республики. Ревакцинацию прошли 118 098 человек.