В Хакасии непривитых сотрудников переведут на удаленку

ТАСС, 25 января. Сотрудников хакасских предприятий и организаций, не прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции и имеющих противопоказания к вакцинации, будут переводить на удаленный формат работы. Новые ограничительные меры были приняты на заседании регионального оперштаба, говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы правительства республики.

"Все работодатели обязаны теперь переводить на удаленную работу не только сотрудников 60+ и подчиненных с хроническими заболеваниями, но и тех работников, кто не привит и имеет противопоказания к вакцинации (медотвод). Исключение - сотрудники, чье нахождение на работе критически важно и необходимо для обеспечения нормального функционирования организации или предприятия", - говорится в сообщении.

Кроме того, на территории Хакасии временно приостанавливаются физкультурно-спортивные и культурные мероприятия с привлечением зрителей. Образовательным учреждениям Абакана, Черногорска, Саяногорска, Белого Яра, Усть-Абакана и Аскиза рекомендовано перейти на дистанционный формат обучения. Заведения общепита, спортклубы, фитнес-центры, кинотеатры и сауны смогут работать с 06:00 до 23:00, а не до 02:00, как было ранее. На входах в торговые центры будет осуществляться бесконтактное измерение температуры. Многофункциональные центры, службы занятости и ЗАГСы будут работать с населением только по предварительной записи.

Власти Хакасии отмечают резкий рост заболеваемости COVID-19. В связи с этим были оперативно развернуты дополнительные койки в Саяногорской межрайонной больнице, Черногорской межрайонной больнице и Республиканском перинатальном центре. Сейчас развернуто 576 коек, из них занято 414. 17 января в регионе были зафиксированы первые случаи заражения штаммом "омикрон". Всего, по данным федерального оперативного штаба, с начала пандемии в республике зарегистрировано более 56 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, 51,9 тыс. человек выздоровели, 2,1 тыс. пациентов умерли.