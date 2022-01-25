В Петербурге за два дня развернули почти 300 коек для пациентов с ковидом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Коечный фонд в Петербурге для пациентов с новой коронавирусной инфекцией за два дня увеличен почти на 300 мест, сегодня общее количество составляет более 8,3 тыс. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Согласно справке о показателях эпидемической ситуации в Санкт-Петербурге, количество пациентов с ковидом, которые находятся на амбулаторном лечении, выросло за сутки более чем на 6 тыс. и составило 54,5 тыс. человек. Также количество людей, получающих бесплатную лекарственную терапию на дому, увеличилось на 4 тыс. и составило более 48,9 тыс. При этом госпитализации в городе остаются на привычном уровне - 300-400 человек в сутки, сейчас в стационарах находятся 6,3 тыс. пациентов. Как следует из отчета, количество человек в реанимации снизилось до 601, к аппаратам ИВЛ подключены 318 пациентов. На данный момент свободный коечный фонд составляет 23,5%.

Ранее председатель комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец сообщил, что для пациентов с ковидом будет увеличен коечный фонд в Психиатрической больнице № 3 им. И. И. Скворцова-Степанова на 50 мест, а также будут развернуты дополнительный койки в Родильном доме №16, Детской клинической больнице №5 им. Н. Ф. Филатова и Педиатрическом университете.

Эпидемическая обстановка в Санкт-Петербурге остается сложной, ежедневный прирост заразившихся коронавирусом поднялся до 9 722 человек, неделю назад этот показатель держался на уровне 4 тыс. Всего с начала пандемии в городе выявили 939 894 случая заражения, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 840 927 человек (2 815 за сутки), умерли 29 537 (58 за сутки).