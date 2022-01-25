Главу Минсельхоза КБР оштрафовали за нарушение антикоррупционного законодательства

НАЛЬЧИК, 25 января. /ТАСС/. Суд в Кабардино-Балкарии (КБР) привлек к административной ответственности в виде штрафа министра сельского хозяйства региона за неустранение нарушений антикоррупционного законодательства. Об этом сообщили журналистам в прокуратуре региона.

"Министр сельского хозяйства КБР привлечен к административной ответственности за невыполнение требований прокурора об устранении нарушений антикоррупционного законодательства. <...> По результатам рассмотрения акта реагирования суд признал, что требования прокурора об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции являлись законными и подлежали устранению, в связи с чем привлек министра сельского хозяйства республики к административной ответственности в виде штрафа", - говорится в сообщении.

В августе 2021 года в Министерстве сельского хозяйства КБР прокуратурой республики была проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии коррупции, в ходе которой были выявлены многочисленные нарушения федерального законодательства, с целью их устранения внесено представление, отметили в надзорном ведомстве. "Вместе с тем министром сельского хозяйства было отказано в удовлетворении требований, указанных в представлении, что послужило основанием для возбуждения прокуратурой республики в отношении него дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей 17.7 КоАП РФ ("Невыполнение законных требований прокурора")", - уточнили в прокуратуре КБР.