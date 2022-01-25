В Нижегородской области число заболеваний ковидом за последнюю неделю выросло на 70%

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 января. /ТАСС/. Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Нижегородской области за последнюю неделю выросла на 70%, респираторными инфекциями - на 40%, сообщила журналистам замруководителя управления Роспотребнадзора по региону Наталья Садыкова.

"В Нижегородской области отмечается рост заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусной инфекцией. <…> Рост заболеваемости респираторными инфекциями на данный момент составляет порядка 40%, коронавирусной инфекцией - 70% по сравнению с предыдущей неделей", - сказала Садыкова.

По ее словам, рост заболеваемости ковидом отмечается во всех возрастных группах, но наиболее активный - среди детей в возрасте от семи до 17 лет и взрослых в возрасте от 30 до 49 лет. Это связано в том числе с прошедшими новогодними праздниками. Садыкова добавила, что число случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса в Нижегородской области выросло с 10 до 25, четыре из них завозные. При этом они составляют 50% от проб, отправляемых на секвенирование. "Штамм имеет широкое распространение в регионе", - добавила заместитель руководителя областного управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства, на 25 января в 47 школах полностью приостановлен образовательный процесс по ОРВИ или коронавирусу. В управлении отметили, что жителям необходимо соблюдать меры профилактики, самая действенная из которых, - вакцинация или ревакцинация от ковида.

В регионе введен масочный режим, обязательная вакцинация для сотрудников ряда социально значимых сфер. Всего в области зарегистрировано 244 тыс. заражений коронавирусом, 224,8 тыс. человек выздоровели, 10,4 тыс. - летальные случаи. Полную вакцинацию прошли почти 1,76 млн человек. Коллективный иммунитет находится на уровне 65,2%.