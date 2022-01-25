Сотрудников калужского Минэкологии, устроивших вечеринку с пистолетом на работе, уволят

КАЛУГА, 25 января. /ТАСС/. Сотрудники Министерства природных ресурсов и экологии Калужской области, устроившие вечеринку с алкоголем, сигаретами и пистолетом на рабочем месте, будут уволены. Об этом в своем Telegram-канале во вторник сообщил профильный министр Владимир Жипа.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором несколько сотрудников ведомства распивают спиртное, курят и нецензурно выражаются. В какой-то момент в кадр попадает один из чиновников с пистолетом в руках.

"По факту произошедшего проводится служебная проверка, принимавшие участие в этом будут уволены сегодня. Я сожалею о случившемся и приму все необходимые меры, чтобы подобные ситуации не повторились впредь", - написал Жипа.

Как сообщила пресс-служба областной прокуратуры, в связи с опубликованием видео с участием должностного лица областного министерства экологии и природных ресурсов прокуратурой области организована проверка.