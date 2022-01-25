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Электроснабжение в Алма-Ате полностью восстановили

Электроснабжение жителей Алма-Аты полностью восстановлено - компания.

Сотрудников калужского Минэкологии, устроивших вечеринку с пистолетом на работе, уволят
Прокуратура проводит проверку
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