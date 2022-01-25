Более 735 тыс. иностранцев получили российское гражданство в 2021 году

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Количество иностранных граждан, получивших российское гражданство в 2021 году, составило 735 385 человек, что на 79 тыс. больше, чем в позапрошлом году. Это следует из сводки МВД России по миграционной ситуации, с которой ознакомился ТАСС.

"В 2021 году число лиц, в отношении которых принято решение о приобретении гражданства РФ, составило 735 385", - сказано в материалах. При этом за аналогичный период позапрошлого года это число составляло 656 347.

По данным МВД, увеличилось также число поставленных на миграционный учет иностранцев. Так, если за 12 месяцев 2020 года их было 9 802 448 человек, то в прошлом году - 13 392 897. Вместе с тем в Россию стали меньше въезжать иностранцы из визовых стран. "За 2021 год оформлено 216 442 визы иностранным гражданам и лицам без гражданства", - отмечается в сводке. При этом за аналогичный период 2020 год данный показатель составлял почти 225 тыс. человек.

Ранее в пресс-центре МВД в ответ на запрос ТАСС сообщали, что в прошлом году гражданами РФ чаще других становились граждане Украины, Таджикистана, Казахстана и Армении.