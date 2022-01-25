Путин надеется принять участие в открытии Международного конгресса математиков

НОВО-ОГАРЕВО, 25 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что, если позволит график, хотел бы принять участие в открытии Международного конгресса математиков, который в 2022 году пройдет в Санкт-Петербурге.

"Я со своей стороны с удовольствием принял бы участие и поприветствовал бы участников российских и зарубежных. Но надо посмотреть, конечно, на свой график, постараюсь это сделать", - сказал президент на встрече со студентами ведущих отечественных вузов, которая проходит в режиме видеоконференции.

Он добавил, что не мог не поддержать инициативу Санкт-Петербургского университета по проведению этого мероприятия - "и как выпускник университета, и как бывший сотрудник университета, как бывший помощник ректора Петербургского, тогда Ленинградского, университета". По словам Путина, это "замечательная инициатива".

"Цель конгресса - подчеркнуть значимость математического знания, математики для современного мира, для России. Но не просто подчеркнуть, а вызвать интерес дополнительный к математике для того, чтобы в эту сферу приходили все новые и новые молодые и талантливые люди, которые так нужны для развития страны", - сказал глава государства, отметив, что математика является системообразующей отраслью для очень многих направлений деятельности, таких как big data, искусственный интеллект и даже некоторых гуманитарных.

"Как один из наших выдающихся ученых говорил, математика, собственно говоря, присутствует везде. Все так или иначе является математикой. Поэтому наша цель как раз, когда мы поддерживали эту идею проведения Международного математического конгресса в России, и заключалась в том, чтобы привлечь <…> в эту сферу деятельности молодых, талантливых людей", - добавил Путин. Он подчеркнул выдающуюся роль отечественных ученых в развитии математических знаний в мире в целом. "Будем использовать весь наш опыт проведения крупных международных мероприятий и в политической сфере, и в спортивной для того, чтобы провести это мероприятие на самом высоком уровне", - заключил президент.

О конгрессе

В июле 2018 года на Генеральной ассамблее Международного математического союза в Сан-Паулу (Бразилия) Петербург выиграл право проведения Международного математического конгресса в 2022 году. На проведение конгресса претендовали две страны - Россия и Франция. Россия получила большинство голосов - 83, Франция - 63 голоса, четыре делегата воздержались. Проведение конгресса запланировано на июль 2022 года.

Международный конгресс математиков проводится раз в четыре года и является крупнейшим мировым математическим событием. Первый конгресс прошел в Цюрихе в 1897 году. На конгрессе вручаются главные математические награды, в частности, медаль Филдса. В России конгресс проводился один раз - в 1966 году на базе Московского государственного университета имени Ломоносова.