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В аэропорту Ташкента восстановили подачу электроэнергии

В ближайшее время начнется регистрация на рейсы

ТАШКЕНТ, 25 января. /ТАСС/. Подача электроэнергии в аэропорту Ташкента восстановлена. Об этом во вторник сообщила компания Uzbekistan Airports ("Аэропорты Узбекистана").

По ее данным, все службы проводят тестирование и запуск оборудования. Через несколько минут начнется регистрация на рейсы.

Ранее на юге Казахстана, почти по всей Киргизии и на востоке Узбекистана произошло массовое отключение электроснабжения. Это вызвало приостановку работы аэропортов и коммуникаций в крупных городах. В Бишкеке было отключено отопление, перестали работать банкоматы, в некоторых районах не было воды. В Ташкенте временно остановилось метро, на канатных дорогах горнолыжных курортов в Узбекистане застряли туристы. Сбой произошел на казахстанской стороне - по линии компании по управлению энергосетями "Кегок". Там пояснили, что транзитная линия оказалась перегружена из-за возникшего в сети дисбаланса.

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