Путин призвал обеспечить доступность подготовки специалистов по математике и информатике

НОВО-ОГАРЕВО, 25 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал принципиальной задачей обеспечение доступности подготовки специалистов по математике и информатике, начиная со школьных лет.

"Наша принципиальная задача - обеспечить доступность современной подготовки по математике и информатике, причем уже с самых юных лет, чтобы любой школьник, если у него есть желание, мог изучать эти предметы на углубленном уровне", - сказал глава государства во вторник на встрече со студентами в честь празднования Татьяниного дня. Он заметил, что по таким направлениям, как математические, естественные, технические науки, инженерное дело, предполагающим серьезное изучение математики, распределяется более половины всех бюджетных мест в вузах. "Мы продолжим реализацию научных и технологических проектов, в том числе во взаимодействии с ведущими специалистами из разных стран мира", - заверил Путин.

Он сделал особый акцент на том, что "математика - [это] не какая-то абстрактная, отвлеченная область знаний", а "наука будущего, инструмент для развития новых технологий и самых передовых отраслей". "Речь в том числе о работе с большими данными в промышленности, в финансах, медицине, генетике, да где угодно. Кроме того, математика становится надежной помощницей в гуманитарных науках, в истории и лингвистике. И, конечно, именно на основе математических методов идет создание современных программных решений, разработок в сфере искусственного интеллекта", - подчеркнул Путин.

Математика пронизывает все области жизни и служит связующим звеном, позволяющим совершать открытия на стыке наук, считает Путин. Глава государства согласился с мыслью одной из участниц встречи о значении математики и междисциплинарного образования. "Междисциплинарность была важна всегда и во все времена, но сегодня это особенно важно. Все мы это прекрасно понимаем. Открытия совершаются на стыке наук, а связующим звеном, как правило, выступает математика", - заметил он.

Президент добавил, что ему много об этом говорил ректор МГУ Виктор Садовничий. Он сам как математик поддерживает и будет поддерживать математическое направление в университете, уверен Путин. "Галилео Галилей, по-моему, сказал, что именно на языке математики Бог написал вселенную. Математика пронизывает действительно все и вся, и я всячески буду поддерживать - в меру своих сил - это направление, о котором вы сейчас сказали. И вам желаю всего самого доброго", - подытожил глава государства.

Он пригласил участников встречи - студентов-математиков и их преподавателей - посетить Международный математический конгресс, который пройдет летом в Санкт-Петербурге.