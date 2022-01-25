Власти Приамурья ожидают рост распространения штамма "омикрон" в феврале

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 января. /ТАСС/. Власти Амурской области ожидают, что рост распространения штамма "омикрон" будет зафиксирован в первой декаде февраля, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Ожидаем его ["омикрон"] у нас в первой декаде февраля", - цитирует пресс-служба слова губернатора Амурской области Василия Орлова.

В связи с предстоящей нагрузкой на медицинские учреждения глава региона поручил муниципалитетам оценить количество спецтранспорта и, если его недостаточно, выделить дополнительно автомобили.

Ранее главный санитарный врач Амурской области Ольга Курганова сообщала, что первый случай "омикрона" в Амурской области зарегистрирован 12 января, он выявлен у двоих взрослых и ребенка, которые отдыхали в Турции. Через несколько дней штамм был выявлен еще у нескольких человек, приехавших с отдыха в Таиланде и Доминикане.

По данным Минздрава области, в регионе достаточный запас вакцины против COVID-19 - 129 тыс. доз. Всего в регион поступило 607 тыс. доз вакцины. Полный курс вакцинации от коронавируса прошли 73,6% населения от плана. В Амурской области выявлено 58,4 тыс. случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, умерли 643 человека.