В Оренбурге приостановили оказание плановой помощи из-за роста заболеваемости ОРВИ

ОРЕНБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Поликлиники Оренбурга временно не будут проводить диспансеризацию и профосмотры взрослых и детей из-за роста числа обращений пациентов с ОРВИ и большого количества новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщила во вторник вице-губернатор - министр здравоохранения региона Татьяна Савинова в прямом эфире в Instagram.

В Оренбургской области два дня подряд регистрируется максимум с начала пандемии новых случаев коронавирусной инфекции - более 500 против около 400 в день, выявляемых осенью 2021 года, но большинство заболевших сейчас получает лечение амбулаторно из-за редко диагностируемой пневмонии.

"Речь идет о диспансеризации, речь идет о профприемах. То есть если это дети первого года жизни, то они какой-то период времени будут осматриваться на дому. По взрослым тоже приостанавливаем диспансеризацию, и некоторые главные врачи, возможно, пойдут сейчас на приостановку госпитализации в дневные стационары. При этом у нас никаких проблем нет с плановой помощью в круглосуточных стационарах, если есть показания, пациенты будут направляться туда", - сказала она.

Как уточнила Савинова, продолжается вакцинация, в плановом режиме будут работать клиники по направлениям стоматология, онкология, туберкулез, наркология, травматология и т. д. Все консультативные поликлиники области, в том числе, расположенные в городе Оренбурге, также продолжают оказывать помощь. При этом, по словам министра, в других муниципальных образованиях пока нет необходимости приостанавливать плановый прием, но такие решения могут быть приняты в будущем в зависимости от эпидситуации.

"Некоторая приостановка диспансеризации, профосмотров касается только территориальных поликлиник, и делаем мы это с двумя целями. Во-первых, нам нужно высвободить кадровые ресурсы для оказания неотложной помощи, <...> вторая цель - исключить риски инфицирования здоровых людей в поликлиниках", - объяснила Савинова.

О ситуации с коронавирусом в регионе

Савинова рассказала, что в Оренбургской области за прошедшую неделю было зарегистрировано 15 тыс. респираторных инфекций, что почти в полтора раза больше, чем неделей ранее. Однако показатели далеки от пиковых значений осени 2021 года, когда в неделю регистрировалось до 30 тыс. случаев ОРВИ, отметила министр. При этом в регионе нет роста числа выявляемых пневмоний, значительного увеличения вызовов скорой помощи и госпитализаций пациентов.

В Оренбургской области, по данным регионального управления Роспотребнадзора, зарегистрировано 112 459 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, в том числе 587 случаев - за последние сутки. Как сообщает Минздрав региона, в области по-прежнему развернута 981 инфекционная койка, но заняты только 696, то есть 30% коечного фонда остается свободным. При этом 342 пациента находятся на кислородной поддержке, 27 - на искусственной вентиляции легких. Савинова сравнила эти показатели с летом 2020 года и назвала абсолютно холодным периодом для стационарной службы больниц.