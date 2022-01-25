Более 176 тыс. иностранцев запретили въезд в Россию в 2021 году

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. МВД России в 2021 году запретило въезд в страну более 176 тыс. иностранных граждан, что почти на 13 тыс. меньше показателя 2020 года. Это следует из сводки ведомства по миграционной ситуации, с которой ознакомился ТАСС.

"За январь - декабрь 2021 года направлено 176 333 представлений о неразрешении иностранным гражданам и лицам без гражданства въезда в РФ", - говорится в материалах. При этом за аналогичный период 2020 года показатель составлял 189 448 человек.

В МВД ранее сообщали, что основными причинами запрета на въезд иностранцам на территорию России являются нарушение сроков временного пребывания и незаконная трудовая деятельность. В большинстве случаев речь идет о приезжих в РФ из ближнего зарубежья в безвизовом порядке.