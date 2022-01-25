Путин посоветовал студентам МГУ в Татьянин день не переборщить с медовухой

НОВО-ОГАРЕВО, 25 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал студентов МГУ им. М. В. Ломоносова помнить про меру, когда их будут угощать медовухой. Такой совет глава государства дал во вторник на встрече с учащимися крупных отечественных вузов, проходящей по видеосвязи и приуроченной к Татьяниному дню.

Ректор университета Виктор Садовничий заметил, что в этот праздник студенты МГУ ждут традиционную медовуху. По обычаю, ею молодых людей 25 января угощает сам ректор.

"Понятно. Только все хорошо в меру", - с улыбкой ответил Путин, признав, что в Татьянин день "без медовухи не обойтись".