В Карачаево-Черкесии школы переводят на дистанционный режим работы из-за коронавируса

ЧЕРКЕССК, 25 января /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в регионе переводят школы и колледжи на дистанционную форму обучения, оказание плановой медицинской помощи приостановлено. Об этом в своем Instagram сообщил глава республики Рашид Темрезов.

"В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, ростом заболеваемости сезонным ОРВИ и COVID-19 в целях улучшения эпидобстановки и, конечно, для сохранения жизни и здоровья наших жителей на заседании республиканского оперштаба сегодня приняли ряд решений. С завтрашнего дня, с 26 января по 5 февраля включительно, все школы республики переводятся на дистанционный режим обучения. При этом в младших классах по мере необходимости будут открыты дежурные классы", - написал Темрезов.

Он добавил, что медицинские организации первичного звена здравоохранения переведены на экстренный режим работы. Плановая медицинская помощь временно приостановлена. Также приостановлена работа учреждений дополнительного образования детей. На дистанционный режим обучения с 26 января по 5 февраля также переходят студенты колледжей республики. Вузам рекомендован аналогичный режим работы.

В Карачаево-Черкесии сохраняется требование о переводе не менее 30% работников учреждений и предприятий на удаленный режим работы и самоизоляция для лиц старше 60 лет, которые не прошли вакцинацию. Сохраняется требование к использованию средств индивидуальной защиты в общественных местах, соблюдению социальной дистанции в учреждениях общепита.

"Дорогие друзья, сегодня особенно важно проявить осознанность, быть внимательным к своему здоровью, к окружающим нас людям. При первых же симптомах оставайтесь дома и обращайтесь к врачам. Остановить распространение нового штамма "омикрон", который отличается высокими темпами распространения, мы сможем только совместными усилиями. Берегите себя и своих близких", - обратил внимание руководитель региона.

За последние сутки в Карачаево-Черкесии выявили 99 случаев заражения коронавирусом, всего в КЧР зафиксировано 33 904 случая инфицирования, 30 601 житель выздоровел, 926 умерли. В госпиталях получают лечение 299 пациентов, остальные лечатся амбулаторно.