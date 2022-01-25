Уровень регистрируемой безработицы в Ингушетии за год снизился на 3,7%

МАГАС, 25 января. /ТАСС/. Динамика численности безработных, состоящих на учете в Ингушетии, показывает, что за 2021 год безработных становится меньше. Так, в частности, уровень регистрируемой безработицы снизился почти на 4%, об этом рассказал ТАСС министр труда, занятости и социального развития Республики Ингушетия Хаджибекир Муталиев.

"Уровень общей безработицы в республике снизился за 2021 год с 31,6%, до 30,3%. А численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения, снизилась почти на 9 тыс. человек. Такие же темпы снижения наблюдаются и в уровне регистрируемой безработицы - с 18,7% до 15%. То есть снизилось на 3,7%", - рассказал собеседник агентства.

Министр отметил, что прогнозируемый уровень регистрируемой безработицы в республике на конец 2022 года составит около 9%. По его словам, одной из главных причин сохраняющегося в республике высокого уровня безработицы по-прежнему остается дефицит вакантных рабочих мест. "А также наличие в республике значительного количества свободных трудовых ресурсов. Количество вакансий, заявленных работодателями, уменьшилось с 354 в январе 2021 года до 69 в декабре 2021 года. В связи с чем коэффициент напряженности на рынке труда составил 569 человек на одно вакантное рабочее место", - прокомментировал он.

Наибольший дефицит высококвалифицированных работников, по словам Муталиева, наблюдается в сферах здравоохранения и культуры.

Ранее сообщалось, что в рамках модели экономического развития региона для снижения теневой занятости и уровня безработицы предусматривается образование промышленного парка "Магас", где планируется создать свыше тысячи рабочих мест, а также постановка на учет в налоговых органах предпринимателей и организация сбыта продукции личных подсобных хозяйств. В сфере агропромышленного комплекса и переработки запланировано 13 проектов - это почти 12,4 млрд рублей инвестиций и 2,4 тыс. новых рабочих мест.