Из-за снегопада в некоторых регионах Греции выходной продлили на 26 января

АФИНЫ, 25 января. /ТАСС/. Власти Греции продлевают в ряде регионов выходной на среду из-за сильного снегопада, парализовавшего страну. Об этом сообщил во вторник на брифинге министр по вопросам климатического кризиса и гражданской защиты Христос Стилианидис.

"В [столичной области] Аттике, на островах Додеканес, Киклады и на Крите продлевается на среду сегодняшний выходной день из-за сильной непогоды", - сказал министр.

В понедельник на Грецию обрушился сильный циклон "Элпис" ("Надежда"), принесший с собой обильные снегопады и резкое понижение температуры. Все улицы в Афинах и области занесло толстым слоем снега, в городе прекратил работу весь общественный транспорт, кроме метро, на платной автомагистрали "Аттики одос", проходящей по северным районам столицы, в снегу застряли около 3 тыс. автомобилей. Власти Греции объявили из-за снегопада вторник выходным днем.

В связи с выходным разрешено не работать служащим всех государственных учреждений, за исключением местного самоуправления, служб безопасности, вооруженных сил, учреждений здравоохранения, общественного транспорта. В этих районах также закрыты учебные заведения всех уровней, детские сады, детские центры, не проводятся даже удаленные занятия. Приостанавливается работа частных предприятий. Работают только продуктовые магазины, аптеки и другие структуры здравоохранения, бензоколонки, а также организации, которые способствуют преодолению последствий непогоды, сообщил министр.

Из-за обрыва проводов, на которые упали стволы и ветки деревьев, без электричества и интернета во вторник вечером остались около десятка районов Афин и пригородов, главным образом на севере области. На ликвидацию аварий отправлены десятки техников, однако пока многие дома остаются без электроэнергии, интернета, а также индивидуального отопления.

Как сообщила во вторник компания - оператор греческой электрораспределительной сети, минувшей ночью были повреждены 53 линии электропередачи в разных районах Аттики. "Бригады завершили ночные восстановительные работы на четырех линиях и запустили в действие значительные участки еще на 12 линиях, работы продолжаются", - говорится в ее сообщении.

Власти во вторник продолжили работы по эвакуации автомобилей, застрявших на "Аттики одос". Утром там оставались еще 1,2 тыс. машин. Продолжается чистка от снега главных магистралей столицы.