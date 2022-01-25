В 2021 году число оформленных патентов на работу для мигрантов в РФ выросло почти вдвое

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Количество патентов для трудовых мигрантов в России в 2021 году увеличилось почти в два раза по сравнению с позапрошлым годом. Об этом свидетельствуют данные МВД по миграции за январь - октябрь 2021 года, с которыми ознакомился ТАСС.

"За январь - декабрь 2021 года оформлено патентов иностранным гражданам и лицам без гражданства - 1 912 171", - говорится в материалах. При этом за аналогичный период позапрошлого года их количество составило 1 136 676.

Кроме того, по данным МВД, в прошлом году также увеличилось число оформленных разрешений на работу иностранным гражданам. Так, если в 2020 году оформлено 62 686 разрешений на работу, то в прошлом году их количество увеличилось более чем на 30 тыс. и составило свыше 93 тыс.

Всего в 2021 году в МВД России поступило 1 673 342 уведомления о заключении трудовых договоров с иностранными гражданами, которые осуществляют трудовую деятельность на территории страны.