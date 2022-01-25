Путин убежден, что система "2+2+2" позволит сделать обучение более гибким

НОВО-ОГАРЕВО, 25 января. /ТАСС/. Инициатива по переводу системы высшего образования в России на схему "2+2+2" позволит сделать обучение студентов более гибким, заявил президент РФ Владимир Путин во вторник на встрече с учащимися ведущих отечественных вузов.

"Эта система "2+2+2", когда молодой человек после двух лет обучения имеет возможность как-то скорректировать свою будущую профессию, получение своих будущих знаний, а потом уже через два года, в магистратуре, выбрать для себя окончательную траекторию развития - это порождает <…> более гибкую систему получения образования, более гибкое расписание", - отметил глава государства.

Говоря о создании комфортной современной среды для обучения, Путин сказал, что одним из ее элементов являются коворкинги. "Над этим мы и работаем, начиная в том числе программу строительства современных кампусов. Именно так они и должны быть устроены: [предусматривать] и проживание, и получение образования, в том числе дополнительного, та же самая среда и так далее", - сказал Путин.

"Что касается университетов в целом, то вы знаете, что уже несколько лет назад мы пошли по пути поддержки всех, но выявления при этом наиболее перспективных, эффективно работающих высших учебных заведений, создали десять, по-моему, федеральных университетов, исследовательских университетов, - отметил президент. - Сейчас приступили к программе поддержки 100 ведущих академических центров, которые на свои исследования получат по 100 млн рублей. По всем этим направлениями будем активно двигаться".

Глава государства согласился с участниками встречи в том, что процесс трансформации образования должен быть всегда в центре внимания власти. "Надеюсь и на обратную связь со студенчеством, со студенческой братией, с тем, чтобы почувствовать, что реально у нас работает, а что нуждается в каком-то совершенствовании и во внесении дополнительных изменений в те программы, которые мы сейчас реализуем", - подытожил он.

Путин отметил, что методики дистанционного образования получили развитие благодаря пандемии. "Не было бы счастья, да несчастье помогло - пандемия подтолкнула [развитие], я имею в виду систему онлайн-обучения, переподготовки, в том числе и преподавателей", - сказал глава государства. "По всем этим направлениям будем двигаться, включая и центры дополнительного образования, секции, кружки и так далее", - добавил он.