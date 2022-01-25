Около 50 машин неотложной помощи дополнительно закупили для поликлиник на Алтае

БАРНАУЛ, 25 января. /ТАСС/. Из-за возросшей потребности оказания помощи на дому в период пандемии для поликлиник в Алтайском крае дополнительно закупили почти полсотни автомобилей неотложной помощи, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции переориентировала работу медицинских организаций первичного звена и обеспечила необходимость приоритета оказания медицинской помощи на дому, в связи с этим резко выросла потребность в дооснащении больниц и поликлиник автомобильным транспортом. С учетом этого было принято решение о приобретении за счет краевого бюджета еще 46 автомобилей для нужд поликлиник и поликлинических отделений края", - цитирует пресс-служба зампредседателя правительства региона Игоря Степаненко на церемонии передачи автомобилей во вторник.

Автомобили "Лада Ларгус" получили 42 медицинские организации края. Для этого из краевого бюджета было дополнительно выделено более 49 млн рублей. Эти машины понадобятся врачам и фельдшерам для выезда к пациентам на дом в случаях, когда обостряются хронические заболевания или возникают острые боли, не требующие экстренной медицинской помощи. Кроме того, бригады неотложной помощи выезжают на дом к пациентам с подтвержденным ковидом, обслуживают часть неэкстренных вызовов, которые передают им из скорой помощи.

Автомобили неотложной помощи в Алтайском крае начали обновлять с 2017 года. В поликлиниках региона работают 172 машины неотложной помощи.

Всего в регионе начала пандемии коронавирус подтвержден у 127 921 человека. Полностью вакцинированы 1 млн 106 тыс. 183 человека.