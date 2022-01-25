В Минздраве заявили, что запасов "Эпиваккороны" в регионах достаточно

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Запасы вакцины "Эпиваккорона", которые есть в наличии в регионах России, удовлетворяют имеющуюся потребность, сообщил ТАСС во вторник помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"Препараты для вакцинации от COVID-19 закупаются исходя из потребности, с учетом показаний к применению и противопоказаний. Текущие остатки препаратов "Эпиваккорона" в полной мере удовлетворяют имеющуюся потребность в них", - сказал он.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на реестр разрешений на ввод в гражданский оборот иммунобиологических лекарств Росздравнадзора сообщила, что ни одной партии вакцин от коронавируса "Эпиваккорона" и "Эпиваккорона-H" не распределено регионам с начала 2022 года. Кроме того, проведенный газетой опрос 85 региональных минздравов и департаментов здравоохранения показал, что в большинство субъектов последние партии Минздрав РФ поставил в конце ноября - начале декабря 2021 года.

В России на сегодняшний день зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: "Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник лайт", "Эпиваккорона-Н" и "Спутник М". Вакцины "Эпиваккорона" и "Эпиваккорона-Н" от центра "Вектор" были зарегистрированы в октябре 2020 года и августе 2021 года соответственно.

