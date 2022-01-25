В марафоне "Дорога жизни" в этом году примут участие более 5 тыс. человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Международный зимний легкоатлетический марафон "Дорога жизни", посвященный памяти защитников блокадного Ленинграда, соберет 30 января более 5 тыс. участников из разных городов и стран. По сравнению с забегом прошлого года число марафонцев увеличится в два раза, сообщила во вторник руководитель проекта "Лига героев" и один из организаторов мероприятия Ксения Шойгу.

"По сравнению с прошлым годом число участников увеличилось ровно в два раза, сейчас их зарегистрировано более 5 тысяч. Стартовый пакет регистрации будет выдаваться до 29 января, когда мы закончим выдавать последний стартовый пакет, мы будем считать мероприятие укомплектованным", - рассказала Шойгу во время пресс-конференции в информационном центре ТАСС в Санкт-Петербурге.

Памятный марафон проводится в Ленинградской области уже в 53-й раз. Впервые забег прошел в январе 1970 года, когда советский сверхмарафонец Григорий Колгашкин вместе с группой единомышленников решил самостоятельно преодолеть исторический маршрут от Ладожского озера до границы города. Несмотря на преклонный возраст, в этом году 90-летний Колгашкин также примет участие в марафоне "Дорога жизни", сообщил на пресс-конференции вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Длина исторического маршрута "Дороги жизни" составляет 42 км, это максимальная дистанция забега, которую смогут преодолеть участники. Также в рамках мероприятия марафонцы будут иметь возможность пробежать дистанции в 10, 5 и 1 км. По ходу следования участников забега для них в этом году будут работать многочисленные пункты обогрева с горячим чаем. Те из добровольцев, кто успешно преодолеет выбранную им дистанцию, получит по итогам мероприятия специально разработанную памятную медаль, отметила Ксения Шойгу.

Для того, чтобы обеспечить транспортировку всех желающих принять участие в забеге к месту старта на Ладожском озере, железнодорожники запустят 30 января две дополнительные электрички. Также колесный транспорт уже на месте будет доставлять участников к различным точкам "Дороги жизни". Для обеспечения должного состояния трассы во время забега будет задействована спецтехника для уборки снега и наледи.

Принять участие в марафоне "Дорога жизни" в этом году можно будет не только на самом историческом маршруте, но и дистанционно в любой другой локации мира со включенным трекером, отмеряющим количество преодоленных километров. В частности, в таком формате участие в мероприятии примут жители Германии, желающие почтить память защитников Ленинграда в дни 78-й годовщины освобождения города от фашистской блокады.

О Дороге жизни

Блокада Ленинграда, продолжавшаяся 872 дня, унесла жизни сотен тысяч жителей города, точную цифру потерь историки не могут назвать до сих пор. Битва за Ленинград вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны. Полностью снять блокаду удалось лишь 27 января 1944 года.

"Дорога жизни" - название, которое дали ленинградцы ледовой трассе через Ладожское озеро, начавшей работу 22 ноября 1941 года. Она действовала две зимы и была единственной военно-стратегической линией коммуникации блокадного Ленинграда. Машины доставляли в Ленинград продовольствие, а обратно увозили обессиленных жителей города. С ноября 1941 года до весны 1943 года по Дороге жизни по льду и на баржах в Ленинград было доставлено более полутора миллионов тонн грузов, включая продовольствие, эвакуированы более 1,3 млн человек.