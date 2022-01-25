Число несчастных случаев на МЖД выросло почти на 11% в 2021 году

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Более 820 несчастных случаев произошло на Московской железной дороге (МЖД) в 2021 году, что почти на 11% больше по сравнению с 2020 годом. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЖД.

"Железнодорожники обеспокоены увеличением количества несчастных случаев из-за неосторожности граждан при нахождении на объектах железнодорожной инфраструктуры на Московской железной дороге с 738 в 2020 году до 823 в 2021 году. Выросло число пострадавших детей с 41 в 2020 году до 54 в 2021 году", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что хождение по путям в неустановленных местах, переход железной дороги перед приближающимся поездом и попытки взобраться на платформу или спрыгнуть с нее стали самыми распространенными нарушениями.

"Для обеспечения безопасности на железнодорожной инфраструктуре постоянно проводится комплекс профилактических работ, включающий в себя порядка 30 позиций. Так, в 2021 году были построены два современных пешеходных перехода в Московской и Смоленской областях. Выполнен текущий ремонт 769 пешеходных переходов, отремонтированы 23 705 метров ограждения железнодорожных путей и 584 инженерных сооружения пешеходных переходов. Улучшено освещение на 534 платформах и 193 пешеходных переходах, на платформах установлены 600 зеркал заднего вида, позволяющих машинисту контролировать ситуацию при посадке и высадке пассажиров. Для улучшения видимости при подходах к пешеходным переходам освобождено от кустарника и прочей растительности 110 га полосы отвода", - отметили в пресс-службе.

Железнодорожники призывают граждан соблюдать правила безопасности на железнодорожной инфраструктуре, переходить пути только в установленных местах.