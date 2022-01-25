Суд назначил экс-сотруднице УК два года колонии по делу о гибели трех человек под Тулой

ТАСС, 25 января. Суд приговорил бывшую сотрудницу управляющей компании к двум годам колонии общего режима, признав ее виновной в оказании услуг, повлекших гибель трех человек, сообщается во вторник на сайте СК РФ.

Тела трех человек обнаружили в марте 2021 года в одной из квартир дома в поселке городского типа Болохово в Тульской области. По факту обнаружения тел с признаками отравления угарным газом было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам").

"Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшей сотруднице управляющей компании, занимавшей должность техника по эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов. Приговором суда женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком два года с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Суд признал женщину виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, из-за чего погибли три человека. По данным следствия, 51-летняя сотрудница управляющей компании не проводила осмотр дымовых и вентиляционных каналов в квартире, расположенной в одном из домов в Болохове Тульской области, не проконтролировала соблюдение графика подобных профилактических осмотров. Несмотря на это, она составила акты, которые содержали ложные сведения о выполнении данных работ. В результате в квартире своевременно не обнаружили повреждения дымового вентиляционного канала и при эксплуатации газового водонагревателя произошло превышение предельно допустимой концентрации угарного газа в воздухе.