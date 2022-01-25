В Подмосковье в 2022 году за счет внебюджетных средств построят шесть медучреждений

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Шесть объектов здравоохранения построят в Московской области в этом году за счет внебюджетных источников финансирования. Об этом сообщила пресс-служба Министерства жилищной политики Подмосковья.

"В рамках комплексной застройки в Подмосковье создается социальная инфраструктура для комфортного проживания жителей. Так, в 2022 году построят шесть объектов здравоохранения в городских округах Дзержинский, Наро-Фоминский, Сергиево-Посадский, Ленинский, Красногорск и Люберцы", - приводятся в сообщении слова министра жилищной политики региона Инны Федотовой.

В пресс-службе отметили, что объекты будут построены за счет внебюджетных источников финансирования.

Как пояснили в министерстве, в городском округе Дзержинский запланирован ввод в эксплуатацию встроенной поликлиники на 100 посещений в ЖК "Лесные озера". В микрорайоне Опалиха в Красногорске введут кабинет врача общей практики площадью 250 кв. м в составе миниполиса "Серебрица". Еще один кабинет врача появится в деревне Сапроново Ленинского округа.

Кроме того, в ЖК "Люберцы" появится поликлиника на 600 посещений в смену. В Наро-Фоминском и Сергиево-Посадском округах построят диализные центры.