Путин: власти продолжат создавать многовекторную систему поддержки молодых ученых

НОВО-ОГАРЕВО, 25 января. /ТАСС/. Российские власти продолжат создавать многовекторную систему поддержки молодых исследователей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами ведущих российских вузов.

Он отметил, что в части поддержки молодых ученых существуют "бытовые вещи, о которых нельзя забывать, самая существенная из них - это обеспечение жильем". По его словам, "здесь существуют разные возможности: жилищные сертификаты, льготная ипотека, служебное жилье". "По всем этим направлениям будем и дальше самым прямым образом работать и создавать многовекторную систему поддержки молодых исследователей", - заверил президент.

Путин указал на важность создания для молодых людей таких условий, чтобы они могли не только заниматься наукой, но и одновременно работать в российских высокотехнологичных компаниях, "надо только выбрать соответствующую форму взаимодействия". "Наши высокотехнологичные компании занимаются этим достаточно давно и предметно, в целом небезуспешно. Они создают кафедры для своих будущих сотрудников. И с ними нужно активнее поработать, чтобы они создавали условия", - сказал президент.

Он заверил, что власти РФ намерены работать в этом направлении. "Если у вас, исходя из вашей практики, есть какие-то идеи, как это можно дополнительно организовать, давайте нам свои предложения. Мы их, безусловно, учтем в выработке и принятии соответствующих решений на правительственном уровне", - сказал Путин студенту из Нижнего Новгорода, комментируя его выступление.

Отвечая на реплику студента о том, что зарплаты в сфере науки должны быть сопоставимы с уровнем дохода при работе в бизнесе, Путин указал, что "доходы в бизнесе во всем мире выше, чем доходы тех, кто посвящает себя госслужбе, военной службе, искусству, науке". "Это везде так, человек просто должен для себя выбрать, что ему хочется делать в жизни, где хочется добиться успеха, где проявить себя наилучшим образом и реализовать себя", - указал президент.

При этом Путин согласился, что ученые и исследователи вправе рассчитывать на достойный уровень жизни, "а государство должно оказывать этому поддержку всячески". "Мы это и стараемся делать", - сказал президент, упомянув систему грантов для молодых ученых, которая работает достаточно успешно. Глава государства подчеркнул, что власти РФ должны в первую очередь поддерживать тех, кто добивается высоких результатов на научном поприще.

Система профориентации

Российские власти намерены и далее развивать программы профориентации, в том числе поддерживать инициативы компаний, отметил Путин. Как считает глава государства, ранняя профориентация чрезвычайно важна для того, чтобы человек "сориентировался в деле, которому он хочет и готов посвятить всю свою жизнь, добился бы личного успеха". А за личным успехом каждого - успех страны в целом, уверен Путин.

"Наши компании достаточно эффективно сейчас работают, создают в ведущих вузах свои кафедры, ведут своих будущих специалистов. Этим, безусловно, будем заниматься дальше и всячески будем поддерживать такие начинания со стороны российских высокотехнологичных компаний", - заверил президент.

Он считает очень важным найти механизмы и способы ранней профориентации. По мнению Путина, большую роль в этом играет проведение олимпиад и последующая поддержка победителей и призеров таких состязаний, чтобы они "видели, как устроен мир, как устроена высокотехнологичная сфера, где лучше себя применить - непосредственно в науке, в научных исследованиях либо в практической деятельности".

Глава государства обратил внимание на то, что сейчас российские школьники и студенты участвуют в том числе в международных состязаниях. "Причем очень успешно. В прошлом году вообще рекорд, по-моему, 31 медаль. За всю успешную историю участия наших студентов и школьников в международных олимпиадах такого не было", - отметил он. Такие результаты, считает Путин, свидетельствуют о том, что и в школах, и в вузах России проводится большая работа по подготовке специалистов.