Садовничий попросил Путина помочь со строительством общежития МГУ на 3 тыс. мест

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Ректор Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий попросил президента России Владимира Путина помочь со строительством общежития для студентов на 3 тыс. мест.

"Владимир Владимирович, есть ваше поручение на попечительском совете, и [вице-премьер] Дмитрий Николаевич Чернышенко много занимается, но вопрос остается на месте. Конечно, фундамент построен, хотелось бы к юбилею - 270-летию [вуза] - построить общежитие на 3 тыс. мест, вот ребята иногородние очень благодарили бы, это был бы праздник к нашему юбилею завершить строительство общежития", - сказал Садовничий во вторник на встрече президента РФ с учащимися крупных отечественных вузов, проходящей по видеосвязи и приуроченной к Татьяниному дню.

"Мы созвонимся с вами тогда и посмотрим, что там практически нужно сделать, чтобы подтолкнуть", - в свою очередь заявил Путин.