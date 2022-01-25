В Архангельской области приостановили оказание плановой медпомощи

АРХАНГЕЛЬСК, 25 января. /ТАСС/. Оказание плановой медицинской помощи, за исключением углубленной диспансеризации, приостановлено со вторника в Архангельской области из-за ситуации с новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила журналистам заместитель председателя правительства Архангельской области Олеся Старжинская.

"Вынуждена сообщить, что с учетом большого роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией мы сворачиваем часть плановой медицинской помощи, которая оказывается в амбулаторных условиях, - сказала зампред. - Мы не сворачиваем углубленную диспансеризацию, она продолжается в поликлинический подразделениях. Мы не сворачиваем диспансерное наблюдение пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, мы продолжаем прививочную кампанию, и вся экстренная и неотложная помощь оказывается в полном объеме".

Глава регионального Минздрава Александр Герштанский отметил, что за сутки 24 января за медицинской помощью обратился 1% жителей региона. "За вчерашний день 1% населения Архангельской области одномоментно либо вызвал врача на дом, либо обратился за медицинской помощью", - сказал он журналистам.

Врачей тех специальностей, которые не будут оказывать экстренную медицинскую помощь, планируется перевести для работы с пациентами, у которых ковид или ОРВИ, добавила Старжинская. Кроме того, с такими пациентами будут работать студенты старших курсов Северного государственного медицинского университета. В зависимости от курса, они будут или консультантами кол-центров, или помогать врачам в лечении пациентов.

В регионе с начала пандемии лабораторно подтверждено 129 816 случаев новой коронавирусной инфекции, за сутки - 941 случай. 118 055 человек выздоровели и выписаны, зарегистрировано 2 011 летальных исходов.